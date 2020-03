Les vins de la semaine : le taux d’alcool n’a rien à voir avec la qualité

Nombreux sont ceux qui croient encore à un lien étroit entre taux d’alcool et qualité. Il n’y en a pas ! La teneur en alcool d’un vin n’a pas plus à voir avec sa qualité que sa couleur. L’alcool n’est qu’un des nombreux composants du vin et, plus que tout, c’est l’équilibre de tous ces éléments qui importe. Un vin puissant peut faire preuve d’équilibre si l’alcool est bien intégré et que la fraîcheur est au rendez-vous. Tout comme un vin faible en alcool peut aussi faire preuve de matière et de complexité.