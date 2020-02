Les vins de la semaine : l’importance de la bonne température

C’est encore une erreur courante : on sert les vins blancs trop froids, et les rouges trop chauds. L’expression « chambré » veut dire 17 ou 18 °C, pas 22 ou 24 °C. Aucun vin ne mérite d’être servi aussi chaud : ça exacerbe l’alcool et dissipe les arômes. En cas de doute, suivez la règle des 20 minutes : sortez les blancs du frigo et placez-y les rouges 20 minutes avant de les servir.