Salon Vinexpo : exporter du vin malgré les taxes et le coronavirus

(Paris) Plus de 2000 vignerons ou négociants et 30 000 acheteurs, restaurateurs ou cavistes venus du monde entier sont attendus jusqu’à mercredi au salon Wine Paris-Vinexpo dans l’espoir de relancer les exportations de vins et alcools européens, touchées par les taxes Trump, et les incertitudes chinoises liées au coronavirus.