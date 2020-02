Il fait peut-être froid et la neige s’accumule, mais les journées allongent — on peut rêver à la belle saison ! Voici trois vins blancs pleins de fraîcheur et de vitalité qui revigorent avec leurs airs printaniers, mais qui ont aussi toute leur place en hiver. Comme les blancs vifs et légers qu’on sert avec une fondue au fromage.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Une bouffée d’air frais

La famille Raventos, qui élabore certains des meilleurs vins effervescents de Catalogne, est derrière cette marque qui propose des cavas à très bon prix, issus d’une viticulture bio. Élaboré avec les cépages classiques du cava, xarel-lo, maccabeu et parellada, celui-ci est une bouffée d’air frais. Des arômes délicats de pomme jaune, de fleurs séchées, de foin et d’agrumes ouvrent le bal, avec cette note plus terreuse, qui me rappelle la pomme russet. Léger, pimpant, hyper frais et très sec, avec un caractère aérien et une bulle fine, il fait saliver. Pas compliqué et très authentique, il est parfait pour l’apéro, avec des poissons ou fruits de mer grillés, ou tout simplement pour rêver au printemps.

La Vida al Camp Cava Brut 2016, 20,85 $ (12693895) 11,5 % Bio

Garde : 2 à 3 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/fr/12693895?q=12693895

Seul ou accompagné

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Raventos d’Alella Pansa Blanca Alella 2018

Aucun lien avec la famille Raventos ci-dessus. Ou plutôt oui, mais un lien rompu depuis longtemps. Ce domaine-ci, qui s’appelle Raventos d’Alella, est entre les mains du groupe Codorniu. Alella est l’appellation, la Denominación de Origen (DO), toute petite, située au nord-est de Barcelone. Pansa blanca est le nom local du cépage qui y est le plus cultivé : le xarel-lo. Il donne ici un vin léger, frais et délicieusement juteux. Un bel exemple d’un vin fruité, mais complètement sec, avec des arômes d’agrumes, d’orange, une pointe de fleurs blanches. Simple et savoureux, il met le sourire aux lèvres. Délicieux seul, mais aussi très polyvalent, il accompagnera une cuisine simple, axée sur la fraîcheur.

Raventos d’Alella Pansa Blanca Alella 2018, 17,30 $ (13637502) 12 %

Garde : 2 à 3 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/fr/13637502?q=13637502

Les poissons l’adoreront

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Filippi Castelcerino Colli Scaligeri Soave 2018

Le garganega, cépage phare de l’appellation Soave, est très productif et donne des vins ordinaires si ses rendements ne sont pas contrôlés. Mais cette région de Vénétie, au terroir singulier, avec entre autres des sols d’origine volcanique, compte son lot de vignerons méticuleux qui cultivent la vigne avec soin. Filippo Filippi est de ceux-là. Il bichonne des vieilles vignes, cultivées en bio avec de petits rendements et des vinifications peu interventionnistes. Issu du cru de Castelcerino, ce Soave charme avec un nez invitant de poire, d’amande et de coing. La bouche offre du gras, de l’éclat et de la fraîcheur, avec des saveurs pures, et une délicate salinité. Il brillera avec sashimis, saumon au beurre blanc, pétoncles poêlés.

Filippi Castelcerino Colli Scaligeri Soave 2018, 24,25 $ (12129119) 12,5 % Bio

Garde : 4 à 6 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/fr/12129119?q=12129119