Le Chablis, le Dijonais et le Chatillonais maintenus dans l’AOC Bourgogne

(Montreuil) Les vignobles du Chablis, du Dijonais et du Chatillonais seront finalement maintenus dans l’AOC vin de Bourgogne, selon les viticulteurs et élus qui ont rencontré jeudi des responsables de l’Institut national des appellations et origines (Inao), en marge d’une manifestation de vignerons bourguignons.