Chardonnays à comparer

Les chardonnays du Nouveau Monde sont plus fruités, plus mûrs, souvent plus boisés que ceux de l’Ancien, plus fins, moins exubérants, souvent plus frais et empreints de minéralité. Ce sont bien sûr de grossières généralisations. En voici à comparer pour le plaisir d’explorer et d’apprendre !