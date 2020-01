Après les excès probables des dernières semaines, voici quelques suggestions de vins abordables et passe-partout. Non seulement ils offrent un très bon rapport qualité-prix, mais ils sont aussi issus d’une viticulture respectueuse de l’environnement. Ce n’est pas parce qu’on veut boire moins cher qu’on ne peut pas boire bon !

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Un passe-partout argentin

Voilà un très bel exemple de pinot gris, qui met de l’avant le caractère rond et fruité du cépage. Le nez est parfumé, avec des accents de pêche, de poire bien juteuse et d’orange. Très sec, mais avec une bouche ronde, souple et caressante. De délicates notes épicées, poivre blanc, gingembre, qui proviennent du raisin et non du bois (le vin est élaboré en cuves inox), ainsi que des saveurs d’agrumes lui apportent ce qu’il faut de fraîcheur. Très bien fait et passe-partout, il accompagnera entre autres des tacos de poisson, des acras de morue, des pâtes au saumon fumé.

Piedra Negra Pinot Gris Los Chacayes Valle de Uco 2019, 15,25 $ (00556746), bio, 13 %

Garde : de 2 à 3 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/francois-lurton-piedra-negra-pinot-gris-mendoza/556746

Un bordeaux à garder sous la main

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Château Puy-Landry Côtes de Castillon 2016

J’ai déjà recommandé ce vin et ce millésime. Mais quand c’est bon, c’est bon. D’autant plus à petit prix. L’année 2016 a été excellente à Bordeaux. Ce vin est sur nos tablettes depuis plus d’un an. Je suis curieuse de goûter le 2017, issu d’une année beaucoup plus difficile, mais en attendant je fais provision du 2016. Un vin modeste, mais fin, hyper classique et savoureux. Il offre une matière mûre, une bouche fraîche avec de la tenue et des tanins modérés. Du vrai bon bordeaux pour tous les jours. Il accompagnera aussi bien des viandes rôties, grillées ou en sauce qu’un ragoût de champignons ou un pâté chinois.

Château Puy-Landry Côtes de Castillon 2016, 15,55 $ (852129), bio, 13 %

Garde : de 4 à 5 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/chateau-puy-landry-castillon-cotes-de-bordeaux-2016/852129

Le fruit d’une coopérative modèle

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ La Montagnette Côtes du Rhône Villages Signargues 2018

L’excellente cave coopérative des Vignerons d’Estézargues est un modèle du genre. Alors qu’on a longtemps associé ce type de structure à une production de qualité moyenne, elle élabore de très bons vins grâce à une viticulture et des vinifications soignées. Élaborée avec du grenache, surtout, cette cuvée en offre tout le fruit mûr et juteux. Des arômes de mûre et de framboise sont rehaussés par des notes de fleurs et de viande fumée apportées par un peu de syrah. La bouche est suave et caressante, aux accents d’épices et de garrigue. Ample et chaleureux, avec de légers tanins, il gagnera à être servi légèrement rafraîchi. Saucisses grillées, chili con carne, couscous.

La Montagnette Côtes du Rhône Villages Signargues 2018, 16,90 $ (11095949), 14,5 %

Garde : de 2 à 3 ans

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/domaine-la-montagnette-signargues-cotes-du-rhone-villages/11095949