L’année 2020 n’a pas été de tout repos. Pour lui dire au revoir, ou simplement pour se gâter pendant un congé bien mérité, voici 10 vins effervescents sélectionnés par nos deux collaboratrices invitées.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Coup de cœur

Le cœur a ses raisons, que souvent la raison ignore. Ces vins nous ont fait craquer, parce qu’ils ont délicieux, certes, mais aussi parce qu’ils ont ce petit je-ne-sais-quoi d’extra qui nous ont fait flancher.

Drappier Clarevallis Extra Brut, 61 $ (14530985), 12,5 %, bio

Difficile de savoir si on paie toujours le juste prix pour un champagne. Ici, la réponse est oui ! La finesse des bulles, la complexité des arômes allant de la clémentine aux fleurs, et la finale saline, tout dans cette nouvelle cuvée met en valeur le travail soigné de la maison Drappier. Elle a réuni des raisins certifiés biologiques (surtout du pinot noir) et elle a très subtilement dosé (5 g de sucre). Grandiose !

Fleury Blanc de Noirs Brut Champagne, 56,50 $ (13090631), 12 %, bio

Coup de cœur non seulement pour cette cuvée, mais pour cette maison familiale où on travaille remarquablement bien. La qualité est toujours au rendez-vous et les prix, extrêmement sages. Ce 100 % pinot noir s’ouvre sur un nez charmeur, frais et fruité, aux accents d’amandes, de fleurs et de brioches. La bouche combine à merveille fruits mûrs, fraîcheur et tension, le tout porté par des bulles super fines. Un vrai délice !

Hors du commun

Pop ! Tous les mousseux font le même son. Mais une fois versés, certains se démarquent par leur provenance, d’autres par l’originalité de leurs arômes. Ces deux bouteilles ne laisseront personne indifférent.

Vin mousseux du vignoble Les Bacchantes, 31 $, offert dans les épiceries spécialisées

Le cépage vidal est l’une des vedettes du Québec et il brille dans ce vin effervescent du vignoble Les Bacchantes. Le vigneron Sébastien Daoust a produit pour la première fois 900 bouteilles de mousseux selon la méthode traditionnelle. Après 18 mois sur lies, ce vin nous séduit par les notes de pomme, de mangue et d’orange qui se perdent dans une bouche tonique et festive. Bravo !

Henriot Brut Souverain Champagne, 58,25 $ (13828931), 12 %

Élaboré avec des parts égales de chardonnay et pinot noir, et un chouia de pinot meunier, avec plus de trois années d’élevage, le Brut Souverain présente un caractère plus ample et évolué. Des arômes de pomme russet, de toast, de noix marquent le nez et surprennent par leur profondeur. Ample et mûr, presque crémeux, mais avec beaucoup de fraîcheur et d’élan. Très harmonieux, et singulier, il appelle la nourriture : ris de veau, poisson en croûte de noisettes, risotto aux champignons.

Rosé

Une si jolie couleur, mais un vin difficile à produire. Loin des clichés, les vrais bons vins rosés ne sont pas des vins simples : ils peuvent être tout aussi complexes et savoureux que n’importe quels autres. Et il en va de même pour les bulles !

Louis Bouillot Perle d’Aurore Crémant de Bourgogne, 22,60 $ (11232149), 12 %

Le vin rosé est souvent un bon compromis entre le blanc et le rouge. C’est aussi vrai lorsqu’il contient des bulles. Ce crémant de Bourgogne rosé accompagnera aussi bien les bouchées de saumon que les roulés de saucisse. Élaboré par la maison Louis Bouillot, l’assemblage de pinot noir, de chardonnay et de gamay offre un bouquet parfumé qui rappelle la framboise. Sa bouche est gourmande, et sa finale vive donne envie de déguster un deuxième verre.

Raventos I Blanc De Nit Conca del Riu Anoia 2017, 28,70 $ (12097954), 12 %, bio

Ce vin reste pour moi une référence : la maison est un véritable modèle pour une viticulture durable. Tout chez Raventos s’inscrit dans un énorme respect de l’environnement. Et ses vins sont de véritables vins de terroir, expressions d’un lieu et d’un temps, à des prix remarquablement abordables. Ce rosé, hyper sec, droit et tonique, détrône régulièrement des rosés beaucoup plus chers à l’aveugle. Un incontournable !

Aubaine

Le goût et la qualité de plusieurs vins mousseux d’Espagne rivalisent avec des bouteilles d’autres régions viticoles vendues parfois le double du prix. Voici deux bons exemples à découvrir.

Muga Conde de Haro Brut Vintage 2017, 21,15 $ (12396794), 12 %

La maison espagnole Muga est bien connue pour ses rouges corsés de la Rioja. Surprise, elle produit également un vin mousseux. Afin de miser sur la fraîcheur, dans une zone où les étés peuvent être très chauds, elle utilise les raisins des vignes plantées face au nord. À base de viura et de chardonnay, le vin sent bon la rose, la violette et la poire. Les bulles délicates se fondent dans une bouche fruitée et subtilement épicée.

Juvé y Camps Gran Reserva Brut Nature Cava 2016, 22,85 $ (10654948), 12 %, bio

Très joli Cava, au nez de fruit mûr, avec des notes de poire, de pomme jaune, de mirabelle, mais aussi des notes plus végétales, plus terreuses qui rappellent le foin, la paille et lui confèrent une complexité certaine. En bouche, il est sec, mais avec un caractère très juteux, justement dû à ce fruit très mûr. Très passe-partout, il est tout aussi indiqué pour la table que pour l’apéro.

Tendance

Vins issus d’une culture en bio, en biodynamie, vins nature : on s’intéresse de plus en plus à ce qui est dans notre verre. Et avec raison : tous les vins ne sont pas uniquement du jus de raisin fermenté !

Monsieur S. Crémant de Limoux 2017, 26,55 $ (13819550), 12,5 %

Une nouvelle génération de vignerons s’attarde à changer l’image et à glorifier le terroir de Limoux, dans le sud de la France. Etienne Fort en fait partie. Sous le surnom de Monsieur S, il travaille les vignes familiales selon les règles de l’agriculture biologique. Ce vin démontre son savoir-faire. Sous une robe de couleur dorée, son crémant rappelle certains champagnes avec des notes de pain grillé et de réglisse. Il en reste peu et on comprend pourquoi.

Breton Vouvray Épaulé Jeté Brut, 31,25 $ (12100279), 12,5 %

Ah chenin, quand tu nous tiens ! La beauté d’un chenin bien fait, aux parfums alléchants de fleurs et de fruits jaunes bien mûrs, à la texture juteuse, ça met le sourire aux lèvres. Rehaussé par des bulles qui lui donnent de la fraîcheur et du tonus ? Ça devient irrésistible. Les Breton, reconnus pour leur travail méticuleux et exemplaire à la vigne et au chai, nous offrent ici du bonheur en bouteille.

