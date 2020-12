L’enthousiasme pour l’achat local a marqué 2020. Pour terminer l’année sur cette lancée, chaque semaine d’ici Noël, on vous présente un cocktail élaboré uniquement avec des alcools d’ici. Cette semaine, on crée un savoureux cocktail à servir au dessert.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

La mixologue Roxanne Duquet, du restaurant l’Albacore, à Québec, s’est inspirée du goût anisé, qui parfume plusieurs plats de Noël, pour créer son cocktail. Elle réunit le pastis de la Distillerie de Montréal avec de la crème de cassis et du café. Une fois bien remué, le mélange est crémeux comme un dessert, mais l’amertume du café apporte un étonnant équilibre.

« Je le servirais avec un morceau de gâteau au chocolat, lance-t-elle. Ça ferait un accord incroyable. »

Bien sûr, le café n’est pas un ingrédient local. Mais en achetant vos grains chez le torréfacteur du coin, vous encouragez tout de même un commerce de votre quartier.

Recette

Cocktail à la crème de cassis et au café

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE On peut décorer le cocktail avec des grains de café.

Ingrédients

• 1,25 oz de pastis de Montréal

• 0,50 oz de liqueur de cassis Monna et filles

• 1,50 oz de shrub à Nic

• 1 expresso très court

• 4 traits de l’amer classique ou fleurs Noroi

• Décoration : grains de café

• Verre : coupette style Nick & Nora

Préparation

1. Verser tous les ingrédients dans un shaker.

2. Remplir de glace et remuer vigoureusement pendant 30 secondes.

3. Tamiser et décorer avec quelques grains de café.

Coup de pouce aux mixologues

L’industrie du bar est durement touchée par la pandémie. Pour soutenir les mixologues, qui nous font rêver avec leurs cocktails, l’équipe canadienne de la société Moët et Hennessy a mis sur pied le projet Tous ensemble. Elle a demandé à 50 mixologues du pays de créer des boissons à l’aide de sept alcools de l’entreprise, dont la vodka Belvedere, le vin mousseux Chandon et le scotch Glenmorangie. Les recettes sont réunies dans un très joli magazine bilingue vendu en ligne et dans les boutiques Chapters et Indigo. La totalité des profits sera remise aux créateurs des cocktails.

25 $ (livraison incluse au Canada)

> Consultez le site de Moët et Hennessy