Vins de la semaine : pour offrir ou se faire plaisir

Trois véritables vins de terroir, uniques et singuliers, qui feront de très beaux cadeaux. Plus chers, mais ils offrent un excellent rapport qualité-prix. Pour l’amateur de vin sur votre liste, ou pour vous-même. Histoire de se faire plaisir et de voyager un peu en ces temps de confinement. Dépaysement garanti !