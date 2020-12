Après avoir lancé une carte des vins et des vignobles du Québec l’été dernier, la journaliste spécialisée Karyne Duplessis Piché propose un nouvel outil de référence similaire pour les nombreux gins produits dans notre province.

Pascal LeBlanc

La Presse

Car, depuis une vingtaine d’années, la popularité de cet alcool aromatisé au fruit de genévrier et aux aromates multiples a explosé en raison de sa polyvalence et de l’engouement pour la mixologie.

Aujourd’hui, plus de 90 gins québécois existent sur le marché, et Karyne Duplessis Piché en recense la majorité, en plus de les répertorier par distillerie sur une carte qui se transporte facilement. Elle présente également certains des aromates les plus fréquemment utilisés dans l’élaboration des gins d’ici.

La carte est en vente 12 $ sur le site internet de la journaliste et sera offerte dans plusieurs distilleries et boutiques.

