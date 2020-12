L’étiquette du Château Mouton Rothschild 2018 est signée par l’artiste et écrivain chinois Xu Bing.

(Bordeaux) L’étiquette du Château Mouton Rothschild 2018, un millésime d’une « qualité exceptionnelle » selon ses propriétaires, a été confiée cette année à l’artiste et écrivain chinois Xu Bing, 65 ans.

Agence France-Presse

L’étiquette du célèbre grand cru est chaque année réalisée par un artiste, Xu Bing prenant ainsi la suite de noms prestigieux comme ceux de Chagall, Picasso ou Jeff Koons.

Cette nouvelle étiquette, qui ressemble à des caractères chinois traditionnels, est en réalité composée des lettres de l’alphabet latin et donne à lire les deux mots Mouton et Rothschild, indique un communiqué de presse.

Ces caractères « sont conçus pour se révéler au lecteur attentif les uns après les autres, comme les saveurs d’un grand vin se donnent peu à peu à découvrir », ajoute-t-il.

Le millésime 2018 « d’une qualité exceptionnelle, s’affirme déjà comme l’une des plus belles réussites de Château Mouton Rothschild. Le vin exprime beaucoup de couleur, une excellente structure tannique, une densité et un velouté remarquables et enfin une concentration aromatique rare », selon le vignoble.