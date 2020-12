Vins de la semaine : pour faire ses classes

Un trio de vins rouges, issus de cépages et de régions classiques, pour faire ses classes. Un gamay du Beaujolais, un merlot de Saint-Émilion et un grenache de la vallée du Rhône, à déguster côte à côte pour comparer les différences d’arômes, de corps, d’acidité, de tanins. Les trois vins se conserveront très bien deux ou trois jours une fois ouverts. Replacez simplement le bouchon et gardez-les au frigo ou dans une cave fraîche.