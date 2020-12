Gin et ketchup aux fruits, surprenant mélange

L’enthousiasme pour l’achat local a marqué 2020. Pour terminer l’année sur cette lancée, chaque semaine d’ici Noël, on vous présente un cocktail élaboré uniquement avec des alcools d’ici. On commence avec un accord pour le moins surprenant : du gin avec du ketchup aux fruits !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Il n’y a pas meilleur moment de l’année pour faire le ménage de son bar. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour remplacer les bouteilles terminées par des spiritueux québécois ? C’est le défi lancé à cinq mixologues de la province. Ils ont tous préparé des cocktails à partir d’un bar 100 % québécois.

Même l’incontournable jus de citron, qui apporte de la fraîcheur aux cocktails, a été remplacé par du verjus, un jus fait à partir de raisins immatures, et par du schrub, une boisson vinaigrée. L’amer préparé par la distillerie Noroi a pris la place de l’indémodable Angostura. Quant aux alcools, le choix est si vaste que chaque mixologue a son produit ou producteur préféré.

Pour Claudia Doyon, utiliser uniquement des alcools du Québec n’est pas un défi, c’est sa façon de faire au quotidien. Cette mixologue travaille au bar de la distillerie La Chaufferie, à Granby, et ses cocktails sont exclusivement préparés à partir d’ingrédients locaux. Elle vient d’ailleurs de lancer la gamme Amer Kebek, des amers (bitters) faits avec de l’alcool de grain québécois et des aromates d’ici.

Pour son cocktail des Fêtes, elle utilise un ingrédient inusité : le ketchup aux fruits.

« On a tous du ketchup aux fruits sur notre table à Noël, explique-t-elle. Il est possible de l’utiliser autrement que sur une portion de dinde. Avec son goût acidulé et vinaigré, il est génial en cocktail. »

Oserez-vous mettre un peu de ketchup aux fruits de grand-maman dans le shaker ? Vous devriez !

Recette

Cocktail au ketchup aux fruits

Ingrédients

• 1 oz de gin Furlong (distillerie La Chaufferie)

• 0,5 oz de sirop d’érable

• 0,25 oz de verjus

• 1 c. à soupe de ketchup aux fruits

• 3 traits d’Amer Kebek « fleurs » (optionnel)

• Vin mousseux du Québec (au choix)

• Glace

Décoration : branche de sapin

Verre : flûte

Version mocktail

Ingrédients

• 1 oz de jus de pomme

• 0,5 oz de sirop d’érable

• 0,5 oz de verjus

• 1. c à soupe de ketchup aux fruits

• 3 traits d’Amer Kebek « fleurs » (optionnel)

• Moût de pommes

• Glace

Décoration : branche de sapin

Verre : flûte

Préparation

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Il faut passer le mélange dans un tamis après l’avoir agité dans le shaker.

1. Mettre tous les ingrédients, sauf le vin mousseux, dans le shaker.

2. Piler le ketchup aux fruits avec les autres ingrédients.

3. Ajouter de la glace et agiter 10 secondes.

4. Verser dans une flûte avec le tamis.

5. Allonger avec le mousseux et mélanger à l’aide d’une cuillère afin de rendre le tout homogène.

6. Décorer avec une branche de sapin baumier.