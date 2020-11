(Ampuis) Les prestigieuses AOC Condrieu et Côte-Rôtie, nées en 1940 sur les bords du Rhône, passent progressivement aux mains d’une troisième génération de vignerons baignés de tradition, mais déterminés à faire basculer ces vins d’exception dans une nouvelle ère.

Alexandre GROSBOIS

Agence France-Presse

Le Condrieu, singulier blanc aromatique empli de fraîcheur, et la Côte-Rôtie, d’un grenat profond, soyeux et puissant en bouche dont le nom provient des coteaux ensoleillés où les grains de syrah s’épanouissent, célèbrent cette année leurs 80 ans.

Les 80 domaines de ces appellations haut de gamme, situées aux confins de la Loire, du Rhône et de l’Isère à 30 kilomètres au sud de Lyon, se portent aujourd’hui très bien.

Et ce malgré une topographie accidentée rendant coûteuse l’exploitation des maigres 540 hectares de syrah et viognier, qui constituent moins de 5 % de la production totale de la vallée du Rhône.

Comme dans d’autres vignobles de France, ce dynamisme est nourri par l’arrivée d’une nouvelle génération.

Depuis 5 ans, environ 20 % des domaines sont passés aux mains de trentenaires, avance Florian Marcelin, chargé de l’œnotourisme à l’office de tourisme local. « Cela apporte de la diversité, une approche différente du travail, de la clientèle », salue-t-il.

« À trois ans, je marchais déjà dans les vignes et j’aimais jouer à la cave », raconte à l’AFP le passionné Michaël Gerin, 33 ans, qui gère depuis 10 ans le domaine Jean-Michel Gerin à Ampuis avec son frère Alexis, 31 ans.

« Je pense que l’air du temps est en train de changer, on sent un intérêt des jeunes. Notre métier séduit », constate M. Gerin, dont l’exploitation familiale compte 13,5 hectares en appellation Côte-Rôtie et 2 ha en Condrieu.

Préserver la terre

Les deux précédentes générations ont reconstruit ces vignobles, décimés par le phylloxera et deux guerres mondiales. En 1960 il restait à peine 40 hectares de Côte-Rôtie, et en 2020 on en est à 328 hectares, rappelle le viticulteur, président du syndicat de l’appellation.

Aujourd’hui encore, entre le mont Pilat et le Rhône, il faut cultiver avec minutie ces coteaux très escarpés, canaliser l’eau et combattre l’érosion.

Dans ces AOC — décrétées 16 ans avant le fameux Saint Joseph voisin (1250 ha) — on voit maintenant des charrues tirées par des treuils, des motoculteurs, des chenillards, mais lorsque les rangs sont trop abrupts ou barrés par les indispensables murs de pierre, on s’en remet encore à la pioche, pour préserver la terre et la remonter, sans cesse.

Gardienne des traditions, la nouvelle génération — des héritiers, mais aussi quelques nouveaux venus — veut aussi recourir aux nouvelles technologies et progresser vers le bio.

Maxime Gourdain, 28 ans, propriétaire du domaine de Rosiers à Ampuis (8 ha de Côte-Rôtie, 0,5 ha en Condrieu), est fier de sa certification Haute valeur environnementale (HVE) obtenue cet été, mais le palier du bio demeure pour lui délicat et périlleux.

« On fait des essais d’enherbement et d’engrais verts », mais le renoncement total au chimique n’est pas encore envisagé, car « personne n’est à l’abri de l’apparition d’un champignon » destructeur, expose-t-il.

Tradition/modernité

« Il y a des méthodes, des gestes dont on ne pourra jamais se passer », souligne Michaël Gerin.

Mais la modernité apporte également ses bienfaits. « Côte-Rôtie est aujourd’hui “maillée” d’une quinzaine de stations météo mesurant le vent, la pluie, l’humidité par secteur. C’est précieux pour limiter au maximum les traitements et être efficace ». Aussi parce que le coût du travail ici est élevé, avec en général une personne par hectare.

« On a eu plus de formation dans la partie viticole et œnologique alors que la génération précédente était formée avec une transmission orale et pratique. Nous, on fusionne », poursuit M. Gourdain, titulaire d’un BTS « Vin et œnologie ».

« Ces jeunes apportent une nouvelle vision. Ils parlent anglais, la plupart ont passé six mois ou un an dans des vignobles à l’étranger. Et ils sont plus ouverts sur l’œnotourisme, sur l’utilisation des réseaux sociaux », se félicite M. Marcelin.

Comme partout, le défi du moment est la COVID, qui affecte salons vignerons et commandes des professionnels, avec une baisse de chiffre d’affaires de 15 à 20 % à prévoir en 2021.

« On est un peu inquiets, mais on a la chance d’avoir des vins de garde qui intéresseront à un moment donné. Le problème est surtout la partie stockage », admet M. Gourdain. La garde est moins évidente pour le Condrieu, mais sa rareté le met à l’abri du danger.

Pour le 80e anniversaire des appellations, s’est tenu mi-octobre dans plusieurs localités un week-end de portes ouvertes relativement discret, épidémie oblige. Mais au sein de ces domaines où le millésime le plus récent est vendu entre 30 et 80 euros (46 $ et 124 $), la crise n’est pas pour demain.