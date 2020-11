Vins de la semaine : apprendre en dégustant

Une chose est claire lorsqu’on cherche à améliorer nos talents de dégustateur : il est toujours plus facile d’apprendre en comparant. Définir les arômes, évaluer le taux d’acidité ou décrire la texture d’un vin est toujours plus facile lorsqu’on peut le comparer avec un autre. Il est plus facile de dire qu’un vin a plus ou moins d’acidité qu’un autre, plutôt que de la quantifier. Comme vous pouvez le faire en comparant le cabernet sauvignon recommandé cette semaine et celui suggéré le 31 octobre.