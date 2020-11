Vins de la semaine

Comment déterminer la qualité ?

On pourrait parler longtemps de la validité des appellations. Initialement conçues pour protéger la qualité des vins, elles ont parfois été détournées dans un but purement mercantile. Aujourd’hui, de nombreuses appellations ne sont malheureusement plus garantes de qualité. On ne le dira jamais assez, une appellation peut vous donner une idée du style du vin, et assurément de sa provenance, mais le critère de qualité numéro un pour un vin restera toujours le vigneron.