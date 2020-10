Pour vous ouvrir l’appétit, ce verdicchio d’Italie deviendra vite votre favori. Cette variété de raisin est cultivée dans les Marches, sur la côte est du pays.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

On sent dans le verre des parfums d’agrumes, de la lime et de la fleur d’oranger. On reconnaît aussi l’influence maritime avec de subtiles notes iodées.

Sur les papilles, l’attaque vive et croquante fait sourire. On goûte la pomme, et une pointe d’herbes fraîches rappelle le sauvignon.

Complexe et délicieux, à ce prix, difficile de trouver mieux.

Velenosi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2019, 15,65 $, (11155665)

> Consultez la fiche de la SAQ