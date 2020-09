Meilleur sommelier du Québec 2020

La consécration de 20 ans de travail pour le sommelier Hugo Duchesne

Il ne fallait pas trop pousser le bouchon : le concours de Meilleur sommelier du Québec, initialement prévu au printemps, n’allait pas se laisser descendre à la cave par 2020 si facilement. Reporté de six mois et organisé dans des conditions inhabituelles, il a finalement permis de désigner le nez le plus fin et doté de qualités allant bien au-delà des simples habiletés de dégustation. Ce titre, c’est Hugo Duchesne, sommelier en chef du Coureur des Bois, qui l’a emporté après une grappe d’épreuves, le 12 septembre dernier.