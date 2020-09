Les températures chaudes et le temps sec de juillet, suivi d’un mois d’août plus pluvieux, annoncent une année « normale », aussi bien en ce qui concerne les dates de vendange que la quantité de raisins.

L’année 2020 laissera peut-être des souvenirs amers, mais pas pour les amateurs de vins québécois ! Les producteurs ont commencé à vendanger au cours des derniers jours, et ils assurent que le millésime s’annonce de bonne qualité.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Sur la route Bruce, à Dunham, Charles-Henri De Coussergues est satisfait. Le copropriétaire du vignoble de l’Orpailleur a vendangé au début de septembre les premiers raisins de seyval blanc, et la fermentation vient de démarrer.

« Ça sent la pêche blanche, la poire, un peu la banane, dit-il. C’est prometteur. Je suis bien content. »

L’an dernier, la récolte était plus abondante, mais aussi plus tardive. À tel point que plusieurs vignerons ont été surpris par le froid hâtif et ils n’ont pas pu récolter tous les raisins à pleine maturité. Le scénario est bien différent cette année.

Les températures chaudes et le temps sec de juillet, suivi d’un mois d’août plus pluvieux, annoncent une année « normale », aussi bien en ce qui concerne les dates de vendange que la quantité de raisins, soutient Jean-Paul Martin, conseiller en vinification et vigneron à la Grange Hatley.

« Une chance qu’on a eu de la pluie au mois d’août, dit-il, sinon, on aurait vendangé des raisins gros comme des grains de poivre. »

La majorité des vignerons interrogés s’attendent à un beau millésime et à des rendements satisfaisants.

Vendangeurs recherchés

Si les premiers coups de sécateurs ont déjà été donnés pour la production de vin mousseux, la cueillette commence à grande échelle dans les vignobles québécois cette fin de semaine.

Malgré la pandémie, plusieurs accueilleront les vendangeurs bénévoles. C’est le cas du domaine Léon Courville à Lac-Brome.

La propriétaire Anne-Marie Lemire avait l’habitude de cuisiner le repas pour remercier ses vendangeurs. Elle a dû changer sa formule en raison de la COVID-19. « Je vais offrir une boîte à lunch le midi et une bouteille de vin à la fin de la journée », explique-t-elle.

Ils sont nombreux à accueillir les bénévoles. Afin de les aider à prévoir les repas et à mettre en place les mesures sanitaires, les volontaires doivent réserver avant de se présenter sur les lieux.

Voici quelques domaines qui accueillent le public :

• Coteau des Artisans

26 septembre et 3 octobre

> Consultez le site du Coteau des Artisans

• Le Bourg des Cèdres

Dès le 19 septembre

> Consultez le site du Bourg des Cèdres

• Domaine du Fleuve

> Consultez le site du Domaine du Fleuve

• Vignoble Cortellino

26 septembre et 3 octobre

> Consultez le site du Vignoble Cortellino

• Vignoble Le Chat Botté

Dès le 19 septembre

> Consultez le site du Vignoble Le Chat Botté

• Vignoble Rivière du Chêne

Dès le 19 septembre

> Consultez le site du Vignoble Rivière du Chêne