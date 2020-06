On les retrouve de plus en plus dans les succursales de la SAQ, du gin tonic de Roméo Gin à la vodka soda de la distillerie Noroi en passant par l’apérol spritz d’Amermelade. Dans la même veine, plusieurs nouveautés de prêt-à-boire québécois à base de malt ou de cidre, par exemple, font leur entrée dans les rayons d’épicerie. Leurs points communs ? Ils sont faibles en calories et en sucre, et élaborés le plus naturellement possible. En voici quatre à découvrir et à déguster cet été.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Nütrl

PHOTO FOURNIE PAR LABATT Les eaux gazéifiées alcoolisées Nütrl sont offertes au Québec depuis le 1er mai dernier.

Taux d’alcool : 5 %

Calories : 100

Taux de sucre : 0 g par 355 ml

La marque Nütrl compte deux divisions : il y a Nütrl vodka soda, qui est fabriqué à partir de la vodka d’une distillerie située en Colombie-Britannique, dont les produits ne sont pas offerts au Québec, et Nütrl eau gazéifiée alcoolisée, qui est fabriqué localement au Québec, à LaSalle, dans les installations de la brasserie Labatt, qui brasse et distribue le produit qui connaît, nous dit-on, une popularité grandissante depuis son lancement le 1er mai. Les prêts-à-boire Nütrl sont fabriqués à partir d’une base alcoolisée brevetée, à base de malt. Ils ne contiennent aucun agent de conservation et que des arômes naturels. Nütrl (prononcez « neutral ») est offert en quatre saveurs : canneberge, lime, citron et ananas.

Notre verdict : ce produit représente bien la nouvelle tendance des prêts-à-boire faibles en calories et en sucre, et plaira sans doute à un large public. Les saveurs sont rafraîchissantes et le goût, assez léger, même si les fins palais y détecteront l’arrière-goût de malt.

Prix de détail suggéré : 13,99 $ pour 6 canettes ou 21,99 $ pour 12 canettes mélangées, offerts dans de nombreux supermarchés, épiceries, dépanneurs et commerces de proximité.

Bobbie & Drew

PHOTO FOURNIE PAR BOBBIE & DREW Les nouveaux prêts-à-boire de l’entreprise québécoise Bobbie & Drew sont à base de cidre biologique.

Taux d’alcool : 3,5 %

Calories : 69

Taux de sucre : 0 g par 355 ml

Bobbie & Drew est une nouvelle entreprise québécoise qui veut proposer des boissons rafraîchissantes pour étancher la soif, tout en étant faibles en alcool et en calories, le tout avec des ingrédients naturels et biologiques. Véganes et sans gluten, les prêts-à-boire commercialisés sont à base de cidre, d’arômes naturels et de stévia biologiques et sont déclinés en deux parfums : LÒCH (qui signifie « lac » en gaélique), au citron et au concombre, et ÙRBEN (signifiant « vigoureux »), au litchi et au gingembre.

Notre verdict : de tous, ces cocktails rafraîchissants, au goût léger et bien dosé, sont nos préférés. Peut-être grâce à l’utilisation de cidre plutôt que de l’usuel malt, qui vient ajouter un côté fruité très agréable à l’ensemble.

Prix suggéré : 3,50 $ l’unité, offerts dans de nombreux supermarchés, marchés d’aliments naturels et dépanneurs dans la province.

Kokomo Cocktail

PHOTO FOURNIE PAR GLACIER FACTORY Le nouveau produit lancé par Glacier Factory : Kokomo Cocktail

Taux d’alcool : 4 %

Calories : 105

Taux de sucre : 5 g par 355 ml

C’est l’entreprise québécoise Glacier Factory, connue pour ses bâtonnets glacés alcoolisés, qui est derrière cette nouvelle marque d’eaux pétillantes alcoolisées. À base de malt, ces prêts-à-boire aux parfums estivaux et rafraîchissants comme melon d’eau-concombre ou fraise-basilic doivent leur goût à des arômes naturels et ne contiennent pas d’agent de conservation.

Notre verdict : on note le goût délicat, juste assez prononcé, et les combinaisons de parfums inspirés. C’est ultra-rafraîchissant. Parfait pour les sorties au parc !

Prix suggéré : 3,29 $ l’unité ou 10,99 $ pour un paquet de 4, offerts dans les IGA et Metro du Québec.

ART Kombucha

PHOTO FOURNIE PAR ART KOMBUCHA Les nouveaux prêts-à-boire ART Kombucha contiennent, comme leur nom l’indique, du kombucha.

Taux d’alcool : 4,5 %

Calories : 110

Taux de sucre : 0 g par 355 ml

Du kombucha alcoolisé ? C’est ce que propose la nouvelle entreprise ART Kombucha qui, contrairement aux marques ordinaires de kombucha, a décidé de créer une recette festive profitant du processus de fermentation de la populaire boisson. Proposés dans de jolies canettes colorées, en quatre parfums comme gingembre, houblons tropicaux ou hibiscus-passion, les prêts-à-boire contiennent, bien sûr, de la culture de kombucha et du thé, mais aussi, selon les parfums, du millet ou du malt, du dextrose, du stévia et différents ingrédients naturels comme du jus de gingembre, du curcuma ou de la menthe poivrée.

Notre verdict : l’idée n’est pas inintéressante, mais les amateurs chercheront en vain le goût du kombucha. On se rapproche plutôt par moments d’un goût édulcoré de bière, avec une certaine acidité. Ce n’est pas mauvais, assez rafraîchissant, et les combinaisons de parfums sont originales, mais le résultat n’est pas totalement renversant.

Prix suggéré : de 3,49 $ à 3,99 $ l’unité, offerts dans les IGA, Metro, Provigo et dans une centaine de commerces de proximité au Québec.

