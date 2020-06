Vins de la semaine : les joies d’être soi-même

Voici deux vins rouges classiques, issus de cépages et de régions établies et très réputées. Que j’apprécie pour leur typicité, mais aussi beaucoup pour leur authenticité. Ils ne cherchent pas à être autre chose, ne cherchent pas à émuler les grands, mais sont une expression juste et franche de leur lieu d’origine, et ils procurent beaucoup de plaisir. Tout comme le rosé grec, beaucoup moins classique certes, mais avec tant de caractère et tellement délicieux !