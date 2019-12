La consommation mondiale de vins effervescents continue d’augmenter, et l’offre sur notre marché continue de s’étoffer. Voici quelques suggestions de bonnes bulles pour les célébrations de fin d’année, la période où l’on en consomme le plus, car elles sont aussi idéales pour le brunch, pour réveiller les papilles et accompagner œufs brouillés, quiches, saumon fumé et même des croissants si vous remplacez la confiture par du fromage ou du jambon.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Un cava polyvalent

Excellent rapport qualité-prix pour ce cava, élaboré avec les cépages classiques de la région (xarello, parellada et maccabeo) et élevé trois ans sur lies. Un nez discret de pomme russet et d’agrumes précède une bouche à la tenue impeccable. Très sec, mais avec une matière mûre, du tonus et de légers amers qui en font un vin hyper appétissant et polyvalent à table. Pour lancer les festivités et ouvrir l’appétit, ou avec une omelette aux herbes, une quiche jambon et poireaux, une salade de fenouil, endives et agrumes.

Sumarroca Brut Nature Cava Gran Reserva 2015, 17,15 $ (13408929)

Garde : de 3 à 4 ans

D’épatants crémants

C’est maintenant bien connu : les meilleurs crémants de Bourgogne offrent une excellente solution de rechange au champagne. Élaborés de la même façon, avec une bonne part des mêmes cépages (chardonnay et pinot noir), ils peuvent offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec le Pierre-Marie Chermette, le bluff commence au nez, avec ses notes de poire, de beurre, de brioche et d’amandes grillées. La bouche est superbe, avec une matière dense, une richesse certaine, portées par des bulles très fines, et une longue finale. À servir avec des pétoncles poêlés, des rillettes de poisson, des fromages à pâte molle à croûte fleurie. Ou des croissants ! Il en reste peu (les bons crémants de Bourgogne partent très vite !), mais il y a aussi l’excellent François Mikulski Crémant de Bourgogne Brut, 27,35 $ (13509244), 12,5 %. D’un aussi bon rapport qualité-prix, dans un style un peu moins riche et plus élancé.

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Pierre-Marie Chermette Crémant de Bourgogne, 26,95 $ (11537073) 12 %

Garde : de 4 à 6 ans

Des bulles bio

Gros coup de cœur pour ce délicieux crémant de Loire, élaboré avec du chardonnay surtout et un peu de pinot noir. Le nez est fin, charmeur, plutôt délicat, avec des notes de poire, de mirabelle, une pointe d’amande et de brioche. Complexe et élégant. La bouche suit avec des bulles très fines et persistantes, un fruit mûr et beaucoup de fraîcheur. Savoureux, plein de vitalité et non sans rappeler un champagne, il sera délicieux avec une terrine de poisson, des œufs brouillés au saumon fumé, des fromages frais ou crémeux.

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Domaine des Huards Initia Crémant de Loire 2014, 36,50 $ (13602924) 12 % Bio

Garde : de 4 à 6 ans