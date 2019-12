Pour souligner le Nouvel An, la journaliste spécialisée en vin Karyne Duplessis Piché propose des idées pétillantes.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Quiz

Q. Comment se nomme le grillage métallique qui retient le bouchon d’un vin effervescent ?

Réponse : musele

Tout simple, mais ô combien efficace, le muselet a été inventé en 1844 par le Champenois Adolphe Jacquesson. Ce grillage métallique a été modifié quelques fois, mais son but est resté le même : éviter que le bouchon de liège soit expulsé sous l’effet de la pression. Combien faut-il de tours pour le dévisser ? Six ! Le muselet est utilisé dans toutes les régions viticoles du monde. Un autre système mis au point au XIXe siècle, l’agrafe, fait toutefois un discret retour. La cuvée Primo de la maison Nino Franco (Code SAQ : 11903088) utilise cette ancienne façon de faire. Son goût plus sucré s’inscrit dans la lignée des proseccos à boire avec le dessert.

Sabrage… raté

Le restaurant French Laundry, dans la vallée de Napa, est réputé pour sa table gastronomique qui lui a valu trois étoiles dans le guide Michelin. Depuis l’an dernier, l’établissement fait également parler de lui pour une tentative de sabrage qui a tourné au vinaigre lors du réveillon. La tentative a été filmée, et la vidéo a largement été partagée sur les réseaux sociaux. On y voit le gérant du restaurant, Michael Minnillo, essayer de sabrer une bouteille géante de 15 litres. Or, au lieu de glisser le sabre délicatement sur le verre, il frappe à grands coups sur le bouchon. La manœuvre a été fatale. Au lieu de boire du champagne, les employés ont dû nettoyer le plancher. La bouteille de Billecart-Salmon était évaluée à 2000 $.

À offrir

Pour ouvrir un vin effervescent en douceur et sans dégât, cet outil en forme de croix permet d’agripper le bouchon. Une fois qu’il est en place, il suffit de tourner légèrement la bouteille pour entendre le classique « pop ». À 14,95 $, il sauvera bien des partys !

PHOTO FOURNIE PAR VINUM Ouvre-bouteille Étoile de Vinum

Bon et bio

Brut nature, zéro dosage et non dosé, trois expressions très en vogue dans le monde des vins effervescents. Ces mentions signifient qu’il n’y a pas eu d’ajout de sucre avant l’expédition. Si ces bulles ont la cote, le résultat n’est pas toujours optimal. Sans ajout de sucre, certains mousseux peuvent être trop acides et peu agréables. Ce n’est pas le cas de cette cuvée du Domaine de Mouscaillo. Au sud de Carcassonne, la famille Fort est l’une des dernières à récolter ses raisins à l’automne de manière à obtenir des fruits plus mûrs. L’assemblage de chardonnay, de pinot noir et de chenin blanc s’ouvre sur une attaque franche et saline. Les arômes de fruits rouges et de noyaux de pêche s’invitent dans une bouche ronde où on décèle des notes de biscuit. C’est bon et c’est bio !

Domaine de Mouscaillo Crémant de Limoux Vin Mousseux, Code SAQ : 13622221, 24,95 $

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine de Mouscaillo Limoux 2016

Haut de gamme

Pour souligner le début d’une nouvelle décennie de manière grandiose, ce champagne de la maison Devaux, élaboré avec du pinot, est parfait ! On reconnaît dans son bouquet les notes de fruits rouges apportées par les raisins noirs. Ces arômes se mêlent aux parfums de fleurs et de brioche qui se réunissent dans une bouche droite et longue. Une partie des fruits utilisés est cultivée selon les méthodes de l’agriculture biologique. On l’aime encore plus !

Devaux Blanc De Noirs Brut, Code SAQ : 14202543, 52,25 $

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Devaux Blanc De Noirs Brut

Sans alcool

Trinquer quand on est enceinte — ou quand on ne boit pas d’alcool pour toute autre raison — se résume souvent au fait de lever un verre de jus pétillant trop sucré. Nouveau au Québec, le mousseux Sinzero brut à 0,5 % d’alcool peut être servi sans honte aux Fêtes. Ce vin chilien à base de chardonnay désalcoolisé est assez sec, presque acide, avec de belles bulles. Il contient 46 g de sucre par litre. « À titre de comparaison, un champagne brut a moins de 12 g de sucre par litre, un champagne demi-sec entre 32 g et 50 g de sucre par litre et un champagne doux au-delà de 50 g de sucre par litre », indique Benoit Lefèvre, du blogue vino2travel.

Sinzero 0,5 % brut, du Chili, environ 15 $ pour 750 ml. Offert chez IGA, Metro, dans des épiceries indépendantes et sur le site navino.ca.