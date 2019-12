J’adore les grandes tablées. Parce qu’on ne prend plus assez le temps pour s’arrêter, se rassembler, cuisiner ensemble, échanger. Le temps des Fêtes est parfait pour ça. Mais être nombreux, ça permet aussi de partager le coût des bouteilles et de goûter des vins qu’on ne se permettrait autrement pas. Six à huit personnes est le nombre idéal pour partager une bouteille : on pourra servir un verre par convive. C’est en soi une raison suffisante de réunir des amis !

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Finesse, pureté, Vertus

Sophie et Pierre Larmandier élaborent, sans tambour ni trompette, de très grands champagnes dans la Côte des Blancs. Leur vignoble est cultivé en biodynamie depuis 20 ans et ils travaillent avec le plus grand respect de la nature et une recherche constante d’expression du terroir. Les vins font preuve de finesse, de pureté, d’élégance et de profondeur ; de véritables vins d’émotion. Ce blanc de blancs du terroir de Vertus est tout en puissance contenue. La bouche est fraîche et ample à la fois, empreinte de notes salines et de minéralité crayeuse. Élégant et plein de vitalité, il fera honneur à des huîtres, un carpaccio de pétoncles ou des chips à la truffe !

Garde : de 6 à 8 ans

Larmandier Bernier Terre de Vertus Premier Cru Champagne Brut Nature 2013, 92,25 $ (11528011) 12,5 %.

Le meilleur de la Californie

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Chamboulé Pinot Noir Sonoma Coast 2015

La Californie, deuxième producteur de pinot noir après la France, en produit certains des meilleurs hors Bourgogne… et certains des pires. Du pinot épais, noir, douceâtre ? Non merci. Mais cultivé et vinifié avec soin, dans un terroir propice, il peut donner d’excellents résultats. C’est le cas ici, avec ce pinot légèrement trouble (non filtré), au nez envoûtant de fleurs, de griotte, de canneberge, d’herbes séchées. Et quelle matière ! Le vin est suave, complet, avec un fruit mûr, beaucoup de fraîcheur et des tanins fins, avec de la mâche. Parfumé, avec un petit côté sauvage, et une longue finale savoureuse. À déguster avec caille, champignons sauvages, ris de veau, saumon grillé.

Garde : de 4 à 6 ans

Chamboulé Pinot Noir Sonoma Coast 2015, 48,00 $ (14220961) 14 %.

Un Barolo qui évoluera longtemps

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Ferdinando Principiano Barolo 2015

Le Barolo, roi des vins italiens, est élaboré uniquement avec le cépage nebbiolo. Grand vin de garde, ses tanins prononcés peuvent exiger des années avant de se fondre. Le charme de celui-ci ? Il offre tout ce qu’on apprécie du Barolo, tout en étant déjà très approchable. Une couleur très pâle, un parfum envoûtant, profond, complexe, avec des notes de cerise séchée, de thé, de feuille de tabac, de fleurs et d’herbes, de terre noire. Charmeur, dû à son fruit mûr, mais avec une acidité et des tanins bien présents qui lui permettront d’évoluer longtemps. Très harmonieux, complet et savoureux, il sera délicieux avec un magret de canard, un risotto à la truffe, un bœuf braisé aux carottes.

Garde : de 8 à 10 ans

Ferdinando Principiano Barolo 2015, 49,75 $ (11387301) 13,5 %.

