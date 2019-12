L’apéro est encore plus festif avec un cocktail. Pour mettre de la nouveauté dans le shaker et des idées de cadeaux sous le sapin, on vous présente des recettes tirées de livres récemment publiés. Cette semaine, un cocktail avec des alcools d’ici à servir au verre ou au bol.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Rose Simard et Max Coubès, deux mixologues avertis, ont parcouru la province pour découvrir et présenter les spiritueux d’ici. Illustré par la talentueuse photographe Nesrine Brikci, leur livre L’apéro au Québec est époustouflant.

L’ouvrage ne donne pas seulement soif, il nous fait retomber amoureux de nos paysages, de notre terroir et de nos artisans. Les 55 cocktails sont préparés avec des liqueurs, des spiritueux, des bières et même du vin d’ici. Au fil de la lecture, les auteurs nous présentent les producteurs qu’ils ont visités et ils nous donnent envie d’aller à leur rencontre.

Les boissons sont classées par saison. On rêve déjà à l’été pour concocter un « pop au melon » ou pour siroter un « chérie chérie » dans le jardin. D’ici là, on en met plein la vue avec ce punch joyeusement nommé « Naël » par leurs créateurs. Pas assez nombreux pour partager un pichet ? À la demande de La Presse, Rose Simard a divisé la recette originale de façon à préparer une seule portion. Vous pourrez ainsi l’adapter selon le nombre d’invités.

Punch de Naël

Pour 8 verres

> 1 3/4 tasse de gin Thuya (pour 1 verre : 1 once)

> 1 3/4 tasse de jus de citron frais (pour 1 verre : 0,75 once)

> 1 3/4 tasse de sirop simple (pour 1 verre : 0,75 once)

> 10 branches de thym (pour 1 verre : 1 branche)

> 1 poire, tranchée finement (pour 1 verre : 1 tranche)

> 1 bouteille de vin blanc mousseux Domaine de Lavoie (pour 1 verre : rallonger avec du mousseux)

Assembler tous les ingrédients, à l’exception du vin mousseux, dans un bol à punch ou dans un verre rempli de glace. Au moment de servir, ajouter le pétillant.

PHOTO FOURNIE PAR L'ÉDITEUR L'apéro au Québec, de Rose Simard et Max Coubès

L’apéro au Québec Rose Simard et Max Coubès, 2019 KO Éditions