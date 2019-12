Des vins pour survivre à la folie de décembre

Décembre commence à peine et je me sens déjà fatiguée. Il faut savoir prendre le temps de s’arrêter, de ne plus penser au boulot, aux cadeaux à acheter, aux fêtes et aux repas à planifier. Dans cet esprit, voici trois vins un peu plus chers, juste pour se faire plaisir. En plein milieu de la semaine, quand on n’a pas vraiment le temps : on commande un repas à emporter et on ouvre une bonne bouteille. Linge mou optionnel. Histoire de recharger les batteries.