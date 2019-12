Pas toujours évident de trouver des vins pour accompagner une cuisine exotique aux saveurs passablement épicées qui ont tendance à leur faire perdre leur fruit et à faire ressortir leur acidité et leurs tanins. La bière s’avère souvent un compagnon plus facile à trouver… Mais voici trois suggestions qui offrent le réconfort d’une valeur sûre. Un chardonnay du Nouveau Monde, simple et sans prétention, un délicieux Petit Chablis, fin et salin, et un savoureux Chianti Classico pour la table, pour offrir ou pour mettre en cave.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Pour accompagner les acras de morue

Si vous aimez les chardonnays souples et fruités, aux accents de fruits tropicaux, vous allez vous régaler. Exactement ce à quoi on s’attend, mais bien fait, sans excès et sans tomber dans la caricature. Un nez expressif, de fruits très mûrs, d’ananas, de salade de fruits. Rond et fruité en bouche, mais sec, sans trace de bois et sans lourdeur. Simple, mais drôlement bien ficelé, il plaira sûrement à beaucoup. Ses saveurs fruitées sauront tenir tête à un poulet à l’ananas ou à des acras de morue. Aussi tout indiqué pour des pâtes en sauce crémeuse, du saumon fumé et délicieux avec du maïs soufflé !

Garde : à boire

Cono Sur Organic Chardonnay Chile 2018, 15,85 $ (13728885), 13 %, bio.

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/cono-sur-organic-chardonnay-2018/13728885

Une maison qui impressionne

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Domaine Louis Moreau Petit Chablis 2018

Dans la vaste appellation de Petit Chablis, on trouve un peu de tout. Mais celui-ci est particulièrement réussi, et les vins de cette maison m’impressionnent de plus en plus. Un joli nez, qui tourne autour de fruits mûrs — pomme jaune et verte, pêche, agrumes — avec quelques notes de crème. La bouche se développe en crescendo, avec une matière mûre qui apporte de la texture, soutenue par une acidité fraîche, puis une salinité qui s’étire en finale. Sans chichi, très authentique et d’un équilibre irréprochable, il sera délicieux à l’apéro, avec des huîtres, des poissons en crudo, des canapés au chèvre frais.

Garde : de 2 à 3 ans

Domaine Louis Moreau Petit Chablis 2018, 23,80 $ (11035479), 12 %.

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/domaine-louis-moreau-petit-chablis-2018/11035479

Une appellation très fiable

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Fattoria Carpineta Fontalpino Chianti Classico 2016

Chianti Classico fait partie de ces appellations très fiables : le niveau de qualité est très élevé. En voici une preuve de plus. Ce vin offre tout le parfum distinct qui fait le charme du sangiovese : des arômes de cerise, de griotte, mais aussi de terre fraîche, de feuille de tabac, de thé noir, de cèdre. Des saveurs de fruits rouges sont portées par une structure solide, avec une acidité fraîche et des tanins fermes. Archisec, très savoureux et, comme les meilleurs vins italiens, fait pour la table, où il brillera avec une côte de bœuf, un gigot d’agneau, un osso buco. Et un tel classique, ça fait toujours un beau cadeau !

Garde : de 6 à 8 ans

Fattoria Carpineta Fontalpino Chianti Classico 2016, 25,95 $ (10969747), 13,5 %, bio.

> Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/fontalpino-chianti-classico-2016/10969747