Deux réponses : mathusalem et impériale. Le mathusalem est l’équivalent de huit bouteilles de 750 ml. De quoi rassasier tout le monde lors d’un gros party !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Il existe une quinzaine de formats différents dont la contenance et le nom changent selon la région viticole. C’est pourquoi le format de 6 L est aussi connu sous le nom d’impériale à Bordeaux.

Ce format est le plus grand vendu à la SAQ, mais ce n’est pas le plus répandu dans ses magasins.

Le magnum, contenant 1,5 L de vin, est plus accessible autant par son prix que par sa popularité.

Le monopole importe également plusieurs doubles magnums (3 L) et jéroboams (4 L). Longtemps réservés aux collectionneurs et aux vins de garde, les grands formats sont de plus en plus synonymes de fête et de convivialité.