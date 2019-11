Si, pour vous, Noël n’est jamais assez kitsch et que vous vous faites une joie de décorer à outrance votre maison en enfilant des chandails thématiques des Fêtes à l’esthétique douteuse, le bar éphémère Miracle est pour vous !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ce concept, né à New York en 2014, s’est répandu comme une traînée de poudre et compte désormais 100 emplacements durant le temps des Fêtes un peu partout dans le monde.

Montréal accueille le sien pour une sixième année, et c’est au Sunset Lounge, rue de la Commune, que peuvent se rendre depuis vendredi dernier et jusqu’au 26 décembre les férus de guirlandes, rubans, ornements et musique de Noël, un projet mené par Kevin Demers (Coldroom, Parliament…) et son équipe, dont le chef Chanthy Yen.

Cocktails et bouffe thématiques misant sur la nostalgie sont à l’honneur, alors qu’une partie des profits sera versée à l’organisme à but non lucratif Opération Père Noël.

À noter à votre agenda : une soirée « Chandails quétaines de Noël », le 2 décembre prochain. Sortez vos plus beaux (ou laids !) chandails.

131, rue de la Commune Ouest, Montréal

Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/miracleondelacommune