Toutes les régions viticoles s’intéressent désormais à leurs cépages autochtones. La Catalogne, bien connue pour ses vins effervescents, ne fait pas exception à cette règle.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Elle renoue de plus en plus avec ses variétés oubliées comme le sumoll. Ce cépage avait été mis de côté, car il donne des vins avec peu d’alcool et beaucoup d’acidité.

Le domaine Pardas a décidé de le mettre en valeur, et ça fonctionne. Avec 11,5 % d’alcool, le vin possède une robe de couleur très pâle et légèrement trouble, car il n’est pas filtré.

Son nez sent la framboise, la fraise et les épices douces. Sur les papilles, l’attaque est juteuse, souple et peu tannique. Ça se boit tout seul !

Le vin contient très peu de sulfites ajoutés. Adeptes de vin nature ou œnophiles curieux, c’est pour vous.

Pardas Sus Scrofa Penedès 2018 (14042009), 22 $

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/pardas-sus-scrofa-penedes-2018/14042009