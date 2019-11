Dans la vallée de Yerri, tout près de la Rioja, en Espagne, le grenache s’éclate dans cette cuvée appelée Inmune.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Le vin s’ouvre sur des arômes de poivre long et de fruits noirs. Une fois qu’il est en bouche, on goûte les fruits mûrs, remplis de soleil, de fines herbes et de poivre vert.

Le tout est moyennement corsé et vraiment très bon.

Cette cuvée est élaborée par le domaine Tandem, fondé en 2003.

L’entreprise n’est pas certifiée bio, mais elle n’utilise pas de produits chimiques. À essayer avec une fondue chinoise.

Tandem Inmune Navarra 2017 (14154051), 17 $

