(Bordeaux) À Saint-Émilion, l’architecte britannique Norman Foster fait son entrée… par « le Dôme ».

Agence France-Presse

Ce nouveau chai appartient à son compatriote Jonathan Maltus (château Teyssier à Saint-Émilion et en Californie World’s End), qui lui permettra ainsi de présenter un de ses vins, Le Dôme, au nouveau classement de Saint-Émilion en 2022.

Avec une vue à 360 degrés sur les vignobles d’Angélus ou Canon, ce chai circulaire se fondera dans le paysage inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial, en étant partiellement enterré dans le sol.

Selon Norman Foster, qui a déjà construit en 2015 le chai de château Margaux dans le Bordelais, « la connexion visuelle directe entre l’intérieur et l’extérieur, la dégustation et la production du vin, créée un espace unique et unifié pour Le Dôme ». Il devrait être inauguré au printemps 2021.