Au Ratafia, l’apéro du 24 se prendra avec Gianfranco Mistrorigo, vigneron de Vénétie, et, au dessert, on proposera deux accords de saké.

Avec la tenue du salon de vins naturels Raw, jeudi et vendredi prochains, il y aura des dizaines de dégustations, de 5 à 7 et de repas de vignerons à Montréal la semaine prochaine.

Ève Dumas

La Presse

On pourra se mettre dans le bain dès mardi, avec un 5 à 7 chez Denise, où le couple Schmitt servira ses cuvées allemandes. Restez pour la cuisine chinoise d’Anita Feng !

Dans le Vieux-Montréal, le restaurant Un po’ di piu propose les vins du domaine sicilien Elios au verre. Les vignerons Nicola Adamo et Guido Grillo seront sur place. Ils seront également au restaurant Hélicoptère, dans Hochelaga, le lendemain, pour un repas.

Mercredi, début de soirée grecque au Rouge gorge (5 à 7), avec le domaine Kamara, qui se déplace ensuite au Boxermans (de 19 h à 23 h).

Sinon, on se gâte au Butterblume, où il sera possible de goûter à pas moins de huit cuvées de champagne Fleury et de la maison Recaredo, deux pionniers de la bulle produite en biodynamie.

On pourra même comparer de vieux millésimes des deux domaines, tout en appréciant un repas quatre services préparé par le chef Jens Ruoff.

Allez ensuite digérer tout ça au vinvinvin, qui propose une soirée rosato-italo-disco jusqu’à 3 h du matin !

Vous n’avez pas assez dansé au vinvinvin ? Direction Boxermans le 25 pour un événement « hip-hop et beaujolais », avec David Large, dès 17 h.

Suivez la section #rawwineweek et les pages Facebook et comptes Instagram de vos bars et restos à vins naturels préférés pour d’autres événements et pour plus de détails.

Consultez la page Facebook de Raw wine Montréal (en anglais) : https://www.facebook.com/events/518477555590093/