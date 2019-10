La bouteille est petite, mais son contenu procure un grand plaisir. Il s’agit d’un riesling autrichien issu d’une vendange tardive.

Karyne Duplessis Piché

collaboration spéciale

Est-ce que c’est sucré ? Oui. Est-ce que c’est bon ? Oui. Alors pourquoi s’en priver !

Dans le verre, on reconnaît d’emblée le riesling avec ses parfums de silex et de pierre à fusil. Puis, on perçoit des notes d’abricot et de pomme jaune.

En bouche, l’attaque tendue rappelle le pamplemousse rose et la bergamote. Le tout est si bien équilibré que les 48 g de sucre résiduel par L passent presque inaperçus.

Idéal pour un accord sucré-salé avec un pad thaï ou pour accompagner les fromages.

Nigl Riesling Auslese Niederosterreich 2015, 30 $ (14095362)

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-blanc/nigl-riesling-auslese-niederosterreich-2015/14095362