La distillerie vermontoise Caledonia Spirits, qui produit le populaire Barr Hill Gin, organise la Bee’s Knees Week depuis quelques années, au profit d’une fondation qui sensibilise le public au rôle crucial des abeilles dans la nature (The Bee Cause Project).

Ève Dumas

La Presse

L’agence Glou, représentante de la distillerie au Québec, a décidé de reproduire l’évènement chez nous, du 23 au 29 septembre, avec la participation des Miels d’Anicet.

Une trentaine de bars et de restaurants de Montréal et de Québec proposeront un cocktail fait à base de gin Barr Hill et de miel brut.

Pour chaque consommation, 1 $ sera versé au Bee Cause Project, actif partout en Amérique du Nord.

Consultez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/425571808313652/