Bien des vins sont vendus en grande quantité. D’autres, issus de petites productions, sont plus difficiles à trouver. Or, c’est souvent parmi ceux-là qu’on retrouve des vins qui nous interpellent, nous provoquent, nous font réfléchir. Le goût n’est pas quelque chose d’immuable, et le vin peut aussi être une formidable incursion dans un monde de saveurs nouvelles. De temps en temps, ça fait du bien de se faire bousculer un peu et d’élargir ses horizons.

Véronique Rivest

Sommelière, collaboratrice invitée

Un espagnol au goût unique

Issu de vieilles vignes non irriguées de macabeo (viura en Rioja, maccabeu en France) près du village de Valdejalón, en Aragon, le vin Bodega Frontonio Microcosmico Macabeo Valdejalón est aromatique, mais peu fruité : agrume, zeste, pelure de pomme verte, mais surtout une impression minérale, caillouteuse, saline, avec de légères notes fumées. Il offre une superbe texture en bouche, avec de la mâche, de la profondeur et de la fraîcheur. Des notes d’agrumes, de tilleul, de camomille se mêlent à celles minérales et de fumée, et l’alcool est parfaitement intégré. Des airs d’assyrtiko ou de riesling, mais aussi quelque chose de complètement unique. À essayer avec de la pieuvre grillée, des calmars frits, un risotto aux fruits de mer.

Garde : 4 à 6 ans

Bodega Frontonio Microcosmico Macabeo Valdejalón 2017, 22,75 $ (14083409), 14 %

Un italien qui épate

PHOTO SAQ Bera Vittorio e Figli Arcese Vin d’Italie 2017

Énorme coup de cœur pour ce vin singulier, complexe et déroutant, assemblage d’arneis, cortese, sauvignon blanc et vermentino. Il y en a peu, mais le Bera Vittorio e Figli Arcese n’est pas non plus pour tous. Très aromatique, avec des notes de pomme blette, de coing, de confiture d’abricots, de miel, puis de thé vert, de matcha, d’écorce d’agrumes. Il ne cesse d’évoluer. Pareil en bouche : zeste d’orange, thé roïboos, bergamote, verveine. Sec, savoureux, riche et texturé, il fait preuve de beaucoup de matière, mais aussi d’élan et de fraîcheur, et s’étire sur une longue finale aux jolis amers. Encore meilleur le deuxième jour. Je n’ai aucune idée avec quoi l’accompagner, sinon des amis avec qui vous voudrez en discuter !

Garde : 4 à 6 ans

Bera Vittorio e Figli Arcese Vin d’Italie 2017, 29,40 $ (14039301), 13,5 %

Un autrichien délicieux

PHOTO SAQ Pittnauer Pitti Burgenland 2017

Celui-ci vient d’arriver, alors il devrait y en avoir beaucoup. Et heureusement parce qu’il disparaît habituellement assez vite des tablettes et… de la bouteille ! Assemblage de zweigelt et de blaufränkisch, le Pittnauer Pitti Burgenland déborde de saveurs juteuses et croquantes de petits fruits, avec quelques notes épicées. Très sec et frais, avec une matière mûre, gouleyante et des tanins modérément fermes, au grain fin. Savoureux et gourmand, mais avec un certain volume et de la structure. Un véritable délice chaque année, grâce au travail irréprochable du vigneron, Gerhard Pittnauer. À déguster, légèrement rafraîchi, avec charcuteries, saucisses grillées, petit salé aux lentilles, poulet rôti.

Garde : 3 à 5 ans

Pittnauer Pitti Burgenland 2017, 19,85 $ (12411000), 12,5 %, bio