On associe d’emblée les vins de la famille Torres à l’Espagne. Elle fait aussi du vin dans d’autres régions du monde, notamment au Chili, où elle a participé à l’émergence du vignoble dans les années 80.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Si les cuvées chiliennes sont peu connues au Québec, voici une nouveauté qui va plaire autant par son prix que par son goût.

Des parfums de cassis, de poivron vert et de réglisse remplissent le verre. Sur les papilles, on goûte un vin rempli de soleil et légèrement corsé.

La finale gourmande et boisée sera parfaite pour accompagner les plats de viande aux champignons du Québec.

Malgré son prix doux, le vin est certifié biologique. Un point important pour Miguel Torres, qui sera d’ailleurs à Montréal cet automne pour participer à la conférence Goûter aux changements climatiques, qui se tiendra le 12 novembre.

Miguel Torres Las Mulas Cabernet Sauvignon Organique 2018, 14,60 $ (13647225)

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/miguel-torres-las-mulas-cabernet-sauvignon-organique-2018/13647225