L’Allemagne ne fait pas que du riesling ou du vin blanc.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Découvert il y a quelques années en importation privée, ce pinot noir allemand élaboré par la famille Frey arrive enfin sur les tablettes de la SAQ.

Dans le verre, les arômes de cerise et de violette piquent la curiosité. Une fois le vin en bouche, on est charmé par le goût de fruit mûr et par une finale épicée.

C’est droit, c’est fin et c’est bio ! Si vous aimez le pinot noir, ne manquez pas ça !

Frey Pinot Noir Rheinhessen 2016, 26,10 $ (13912666)

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/frey-pinot-noir-rheinhessen-2016/13912666