Saviez-vous que l'hémisphère sud ne compte pas de vignes indigènes, alors que l'Amérique du Nord en compte une trentaine et l'Asie, encore plus ? Il reste que c'est l'unique espèce d'origine européenne, Vitis vinifera, qui est la plus répandue dans le monde viticole, avec ses cépages comme le chardonnay, le cabernet sauvignon et le pinot noir, entre autres. Et ce sont en grande partie les immigrés européens qui ont planté la vinifera dans l'hémisphère austral, où sont aujourd'hui produites d'excellentes cuvées.

Un sémillon bien enraciné en Argentine

Le sémillon est associé aux vins liquoreux de Bordeaux. On en trouve dans les vins secs, mais avec une majorité de sauvignon blanc. Hormis dans la vallée de Hunter, en Australie, où c'est une spécialité, il est rarement vinifié seul. En Argentine, c'est un trésor caché. Il reste peu de ce cépage arrivé avec les colons français au XIXe siècle, mais ce sont de très vieilles vignes. Celles-ci, de plus de 70 ans, donnent un vin aux arômes de pêche, avec quelques notes de miel, d'épices. En bouche, un certain gras, typique du cépage, est équilibré par une acidité fraîche et des notes d'agrumes. À déguster avec des poissons fumés ou en sauce crémeuse, un poulet à l'orange ou au gingembre.

Garde : de 6 à 8 ans



Nieto Senetiner Semillon Tupungato 2017, 16,50 $ (13653001), 13 %





Assemblage européen d'Afrique du Sud

Délicieux vin sud-africain, tout en fruit et en fraîcheur. Issu à 90 % de syrah (avec carignan, cinsault, grenache, mourvèdre et tinta barocca - l'Afrique du Sud compte de nombreux cépages portugais), le vin a des arômes très purs de petits fruits et de pomme rouge, de cerise.

La bouche est fraîche et juteuse, portée par un fruité intense, mais le fruit est frais, pas en surmaturité, et l'alcool, très bien intégré.

Quelques notes épicées et florales et de très légers tanins apportent du relief. Savoureux et gourmand !

Idéal pour des viandes rouges ou des saucisses au barbecue, un chili con carne, un couscous aux merguez.

Garde : de 2 à 3 ans



Mullineux Kloof Street Swartland 2017, 22,90 $ (12483927), 14 %





Une cuvée pas comme les autres dans le Jura

PHOTO FOURNIE PAR LA SAQ Mullineux Kloof Street Swartland 2017

Bien sûr, les vignes de Vitis vinifera produisent aussi de délicieux vins chez eux, en Europe. Voici un superbe savagnin, malgré un millésime difficile.

Le Jura a été dévasté par les gels en 2017, et les rendements dans le lieu-dit Les Sarres, au sud d'Arbois, ont été minuscules.

Avec l'été chaud qui a suivi, ça explique en partie la concentration de ce vin. Un nez riche et complexe, aux accents de pomme jaune et de poire très mûres, de fleurs sauvages, de beurre et d'herbes aromatiques, avec une légère pointe de noix.

La bouche est ample, charnue et soyeuse, mais aussi pleine d'énergie et sans aucune lourdeur. Long et complexe, avec une finale qui s'étire en crescendo.

Servir avec poissons en sauce ou au curry, ris de veau, poulet rôti et légumes-racines.

Garde : de 4 à 6 ans



Rijckaert Les Sarres Savagnin Côtes du Jura 2017, 33 $ (12951356), 14 %