Aucun livre n’a été publié sur les alcools du Québec depuis 10 ans.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Signe que l’industrie viticole et le goût des consommateurs ont changé, les alcools d’ici sont en vedette dans deux récents ouvrages.

Le premier, Rouge sur blanc, est paru aux Éditions Les Malins.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Rouge sur blanc, de Ronald Georges, aux Éditions Les Malins

Écrit par le sommelier et chroniqueur Ronald Georges, il présente 25 vignerons de la province et regroupe des suggestions de vins du Québec et du Canada ainsi que des recommandations de spiritueux locaux.

Le deuxième, signé par la sommelière Jessica Harnois, est un guide regroupant les 100 meilleurs alcools du Québec.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION #boirelocal, de Jessica Harnois, aux Éditions La Presse

Publié aux Éditions La Presse, #boirelocal suggère 10 bouteilles dans 10 catégories d’alcools d’ici, soit rosé, cidre, bière, etc.

Chacun des choix est bonifié d’une description du producteur et propose un accord avec un mets de chez nous.

Deux lectures qui tombent à point pour le temps des vendanges.