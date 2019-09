Un nouveau festival entièrement consacré aux spiritueux québécois, baptisé Tribute, se tient le week-end prochain. Les activités du vendredi sont réservées à l’industrie, mais celles de samedi sont destinées au grand public.

Ève Dumas

La Presse

Une trentaine de distilleries seront présentes, des plus établies (Cirka, Distillerie du St-Laurent, Distillerie Mariana, Les Subversifs, Maison Sivo, etc.) aux plus récentes (Distillerie des Appalaches, Distillerie Mitis, Distillerie Puyjalon et quelques autres). On pourra donc goûter à leurs vodkas, gins, absinthes, rhums et whiskys, entre autres.

De plus, il sera possible d’assister à de nombreuses conférences et démonstrations, de se rassasier à la station gastronomique servant des bouchées du chef Stéphane Modat et de découvrir des cocktails à base d’ingrédients de chez nous.

L’entrée coûte 12 $ et l’achat de coupons sera requis pour les dégustations. Mieux vaut s’inscrire d’avance aux conférences, en utilisant le formulaire au bas de l’onglet « Programmation » du site.

> Consultez le site du festival