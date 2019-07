Une vodka 100 % locale dans Charlevoix

Toutes pareilles, les vodkas ? La première microdistillerie de Charlevoix - Menaud - entend bien convaincre les consommateurs québécois que la vodka n'est pas qu'un alcool fort, et insipide, avec sa première cuvée produite du grain à la bouteille. Et 100 % locale.

La vodka Menaud est préparée exclusivement avec du blé (en majorité, 75 %) et du seigle (25 %) cultivés par une seule et même famille à L'Isle-aux-Coudres, puis transformés à Clermont, dans Charlevoix. La microdistillerie vient d'obtenir le permis officiel de la SAQ pour commercialiser ses premières bouteilles (fort jolies, par ailleurs : leur design a été primé par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec).

« Ç'a été long, remarque Charles Boissonneau, l'un des quatre partenaires de Menaud. La SAQ considère qu'une vodka est un spiritueux incolore, inodore, et qu'il n'y a pas vraiment de distinction par rapport au goût, alors que notre alcool neutre a un goût de grains, de fruits secs, même si c'est assez subtil. » Lors des premières dégustations, et de notre passage en janvier, la vodka avait même des notes de banane, qu'on a justement travaillé à effacer en modifiant la température de fermentation. « Ce n'est pas un goût qui plaît à tous », remarque-t-il. Depuis, la vodka a remporté deux prix, aux Sip Awards (argent, dans sa catégorie) et à la Compétition internationale de spiritueux de New York (argent, dans sa catégorie).

De grands projets

Il faut dire que la microdistillerie voit grand. À terme, elle vise une capacité de production de 250 000 bouteilles de gin (80 % de la production) et de vodka (20 %), et on ne ferme pas la porte à des exportations hors Québec.