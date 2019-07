Vins de la semaine : du poisson dans votre vin?

Véronique Rivest

Collaboration spéciale La mention «végane» sur une bouteille peut surprendre. Bien sûr, le vin est fait de raisins, mais d'autres produits sont autorisés dans son élaboration et certains sont issus du monde animal - des blancs d'oeuf, de la colle de poisson, etc. Ils sont utilisés pour le collage, une opération qui consiste à retirer les particules en suspension dans le vin. Or, il existe aussi des colles végétales et minérales. Et certains vignerons ne collent simplement pas leurs vins. Certains vins, mais pas tous, sont donc «véganes»!

La bonne affaire végane Une valeur sûre, un excellent rapport qualité-prix, et un dollar moins cher que l'an dernier! Le Loureiro, ainsi nommé pour ses délicats arômes de laurier, est un cépage traditionnel du nord-ouest de la péninsule ibérique. Très joli nez, tout en finesse, aux notes de fleurs, de pêche et d'agrumes, non sans rappeler le riesling. Très sec, frais et léger, mais avec du grain, de la texture, une impression caillouteuse et une très légère amertume rafraîchissante en finale. Le vin est collé, mais avec de la bentonite, une forme d'argile; il est donc végane. Vin d'été par excellence, pour l'apéro ou avec poissons et fruits de mer, sushis, tacos de poisson. Garde : de 4 à 6 ans Anselmo Mendes Muros Antigos Loureiro Vinho Verde 2017, 15,90 $ (12455088), 12 % Puissant et fin à la fois

Issus d'une culture en biodynamie et de vinifications très naturelles, les vins du Vignoble des 2 lunes ne sont ni collés ni filtrés. Ils ne sont pourtant pas troubles : de longs élevages permettent une sédimentation naturelle. Le nez est riche, avec un fruit très mûr - melon miel, poire, mirabelle, orange - et une pointe de miel, de champignon et d'épices. En bouche, le vin est sec, frais et tonique, tout en étant riche et ample. La finale s'étire sur des notes épicées et légèrement crayeuses. Puissant et fin à la fois. À déguster à table, avec des poissons gras ou des volailles en sauce crémeuse, des ris de veau, un risotto aux champignons. Garde : de 6 à 8 ans Vignoble des 2 lunes Sélénite Pinot Gris Alsace 2016, 24,95 $ (14044320), bio, 14% Une cuvée qui a de la gueule