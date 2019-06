Nature de Coupe-Roses 2017 : syrah sans sulfites ajoutés

Françoise Frissant a repris le domaine familial, situé à La Caunette, dans le Languedoc, en 1987. Ç'a été un coup de tonnerre : elle a cessé de vendre les raisins à la coopérative, a créé la marque Château Coupe-Roses et a converti le domaine à l'agriculture biologique.

Boom ! Trente ans plus tard, c'est au tour de la productrice d'être bousculée par la nouvelle génération.

Ses enfants, Sarah et Pascal, ont tous deux un diplôme d'oenologie en main. Et ils ont créé un vin nature, une syrah sans sulfites ajoutés.

De passage au Québec ce printemps, Françoise Frissant l'a avoué : l'idée lui a d'abord fait grincer des dents, car elle craignait que le vin ne soit ni stable ni bon. Elle le déguste aujourd'hui avec fierté.

Le bouquet s'ouvre sur des notes de fruits noirs, de mûre et de framboise. On perçoit également de subtils arômes de prune séchée et une touche animale qui ajoutent de la complexité.

En bouche, les tanins sont soyeux et le tout se termine sur des notes florales. À déguster avec un sandwich au porc braisé ou un tempeh à la sauce barbecue.

Nature de Coupe-Roses 2017, Code SAQ : 14031941, 24,80 $