Cocktails prêts à boire: gorgées de soleil

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Les cocktails prêts à boire sont de plus en plus nombreux sur les rayons. Compagnons idéaux pour l'apéro au parc, ils nous changent du vin ou de la bière. Si le goût de certains panachés (coolers) laisse à désirer, de plus en plus d'entreprises québécoises proposent des produits de qualité qui se démarquent, du gin fizz à la vodka soda. Nous les avons essayés pour vous. De rien !

Gin Fizz L'entreprise Romeo's Gin a, en quelque sorte, lancé le bal l'an dernier avec ses cannettes de gin tonic. Elle remet ça cette année avec le gin fizz, un des favoris de notre banc d'essai. Ici, le gin québécois s'associe à un pétillant maison au citron et au concombre. C'est frais et très estival. On adopte ! Prix : 14,80 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 7 %, offert à la SAQ. Vodka Soda

Agrandir Vodka soda citron-lime par Noroi, 13 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 4 %, offert à la SAQ PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

La distillerie Noroi, qui produit le gin du même nom, a vu le jour à Saint-Hyacinthe en 2018. Voilà que l'entreprise lance pour l'été un cocktail qui tombe à point, offert dans un emballage coloré : une vodka soda aromatisée au citron et à la lime. Sans sucre ni édulcorant, et avec un faible taux d'alcool, c'est le choix parfait pour se donner bonne conscience ! Prix : 13 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 4 %, offert à la SAQ. Fizz Framboise

Agrandir Fizz Framboise par Coteau Rougemont, 13 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 5 %, offert à la SAQ, à la boutique Bel Horizon du marché Jean-Talon et en ligne PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Rien de plus rafraîchissant qu'un bon cidre frais par temps chaud. On a beaucoup aimé celui proposé par Coteau Rougemont, aromatisé à la framboise pour un résultat fruité, qui plaira à tous, et pas trop sucré, ce qu'on apprécie. Fizz Poire et Pomme sont également offerts. Prix : 13 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 5 %, offert à la SAQ, à la boutique Bel Horizon du marché Jean-Talon et en ligne. Ginto Hibiscus

Agrandir Ginto Hibiscus par Oshlag, 18 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 7 %, offert à la SAQ PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Si le gin tonic vous déplaît à cause de son amertume, vous trouverez peut-être votre compagnon d'été dans le nouveau Ginto Hibiscus, proposé par la brasserie et distillerie Oshlag. Le gin hibiscus de la distillerie, macéré avec de la fleur d'hibiscus, du pamplemousse rose et du thé du Labrador, sert de base à ce prêt-à-boire parfumé, au goût légèrement bonbon, où s'ajoutent des notes d'agrumes confits. Original ! Prix : 18 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 7 %, offert à la SAQ. Moscow Mule

Agrandir Moscow Mule par Pur Vodka, 15,80 $ (paquet de 4), taux d'alcool de 7 %, offert à la SAQ PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE