Produire du vin au Gabon, le projet fou d'Omar Bongo

En saison sèche, il peut ne pas tomber une seule goutte de pluie durant trois mois. « Alors on est obligé d'irriguer la vigne ».

« Il n'y a pas d'hiver ici, une saison vitale pour que la vigne se repose et puisse produire à nouveau du raisin », souligne-t-il.

Avec des températures jamais inférieures à 24 degrés, un taux d'humidité dans l'air d'environ 90 % et une terre constituée à 98 % de sable, faire pousser du raisin au Gabon n'est pas une mince affaire, explique M. Pabou.

« C'est très certainement un des pires endroits où faire pousser des vignes, et pourtant, regardez, c'est bien du raisin qui pousse ! », s'émerveille Cédric Pabou, exploitant français du domaine d'Assiami depuis 2017.

Et lorsque les raisins noirs arrivent enfin à maturité, d'autres menaces apparaissent. Chaque nuit, des employés se relaient lampe torche à la main et fusil à l'épaule, pour éloigner singes, civettes et autres bêtes sauvages.

Une fois les grappes ramassées, le processus de vinification peut commencer.

« Nous faisons le maximum à la main. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être trop dépendants des machines ». Car si une pièce venait à faire défaut, il faut compter au moins un mois pour la faire venir de France, explique M. Pabou.

Et ici, impossible, selon lui, de demander de l'aide à un voisin viticulteur. « Nous sommes le seul vignoble pour toute l'Afrique centrale ».

En 2018, les huit employés du domaine ont récolté environ 900 kilos de raisin et produit un peu plus d'un millier de bouteilles.

Du rosé uniquement, vendu 21 000 francs CFA (48 $) l'unité sous l'appellation Malymas (le vin d'Assiami) dans deux boutiques à Libreville.

« L'objectif, selon M. Pabou, n'est pas d'être rentable, mais de perpétuer un des derniers projets du "père" "Bongo".

