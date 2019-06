Ruée vers le gin

Ungava et Romeo's sont au sommet du marché. Et pour les microdistilleries, quel est le gin le plus populaire ? Le Km12 de la Distillerie du Fjord.

Son alcool, qui met en valeur les plantes nordiques du Québec - poivre des dunes, sapin baumier et pinède -, a connu une croissance fulgurante de ses ventes l'an dernier.

L'entreprise du Saguenay se prépare à lancer un nouveau produit, une liqueur au thé du Labrador.

Distillerie du Fjord Gin Km12, 750 ml, 40 % (13394918)

Consultez la fiche de la SAQ : https://www.saq.com/page/fr/saqcom/dry-gin/distillerie-du-fjord-gin-km12/13394918