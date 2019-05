Robert Parker prend sa retraite

Cet ancien avocat avait mis en place un système de notation sur la base d'un maximum de 100 points et contribué à l'essor des grands vins de Bordeaux pendant plus de 30 ans au travers de sa revue The Wine Advocate.

Fondée en 1978 sous le nom de The Baltimore - Washington Wine Advocate, il l'avait revendue fin 2012 à un consortium de Singapour, avant une entrée dans le capital Michelin en 2017.

« Alors que je me retire du Wine Advocate, a déclaré Robert Parker cité dans sa revue, j'ai l'honneur de passer la main à notre équipe formidable. Le temps est venu de renoncer à toutes mes responsabilités éditoriales et directoriales avec effet immédiat ».