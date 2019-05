Vins: les suggestions de Véronique Rivest

Assemblage classique du Douro, avec 40 % chacun de touriga nacional et de touriga franca et 20 % de tinta roriz (alias tempranillo), ce vin en a la couleur violacée profonde et le nez parfumé, presque envoûtant. Beaucoup de fruit, mûre, cassis, framboise, des notes florales et épicées, et quelque chose qui rappelle la terre chauffée par le soleil, comme elle l'est réellement dans ces vignobles en terrasses abruptes au-dessus du Douro. Riche et ample en bouche, avec de la fraîcheur, des accents minéraux, et des tanins mûrs et fermes. Du corps et de la mâche avec un caractère juteux et savoureux. Tout ce qu'il faut pour un hamburger d'agneau, des saucisses ou une bavette.

Garde : de 4 à 6 ans

Duorum Douro 2016, 18,80 $ (11510102) 14 %

Pour vos plus belles pièces de viande